البالوعة بدون غطاء.. شكوى سكان المنطقة الثامنة بمدينة السادات بالمنوفية

أستغاث المواطن هشام الوزير مقيم بالمنطقه الثامنة مدينة السادادت محافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من جود بالوعة بدون غطاء بشارع ابو بكر الرازى بجوار كافتريه العمده ومحل عطيه ميشلان المنطقة الثامنة فى الوقت الذى تم التقدم بالعديد من الشكاوى لتركيب الغطاء دون جدوى.





وناشد القارئ المسؤولين سرعة العمل على ازالة الشكوى للتواصل: 01224427157





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



