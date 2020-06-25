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رياضة

الجهاز الطبي للزمالك: موقفنا واحد سواء استئناف المباريات أو بدء موسم جديد.. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:40 ص
الزمالك
الزمالك
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عمرو ابوبكر
كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للزمالك، عن رأيه في قرار استئناف النشاط الرياضي، مبديا رفض القرار بسبب توقيته.

وقال رئيس الجهاز الطبي للزمالك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إن محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أدخلنا كأجهزة طبية في "جروب" على تطبيق "واتساب"، ثم حدثونا عن التعايش مع قرار الاستئناف وطبيا؛ مؤكدا أن الأمر صعب جدا تطبيقه. 

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للزمالك، "الموضوع أكبر من مجرد مسحة أو مطهر لليدين فهناك أبعاد كثيرة للقصة". 

وأشار رئيس الجهاز الطبي للزمالك، إلى أن رئيس النادي مرتضى منصور سألني عن ما يمنعني من العودة للتدرب، فقلت له إن لدي مشكلتين أولهما كورونا، والثانية الجاهزية البدنية. 

وأكد رئيس الجهاز الطبي للزمالك، "الأمر لا يخص موسما حاليا أو مقبلا، ولو قيل لنا ستبدأون موسما جديدا في نفس الوقت سأسأل نفس الأسئلة". 

واختتم رئيس الجهاز الطبي للزمالك، حديثه قائلًا "أحتاج لوقت طويل لتعليم العاملين معي واللاعبين الطريقة السليمة للتعامل قبل التدرج للتدريب الجماعي ثم المنافسة في النهاية". 
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