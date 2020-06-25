استمرار أعمال تطوير وتحويل ترعة المريوطية لكورنيش سياحي





بذلت الدولة قصارى جهدها فى تحويل هذه المنطقة من مكان غير لائق لتلك المناطق الأثرية إلى كورنيس سياحى متميز.





رصدت عدسة صدى البلد، أعمال تطويل وتحويل ترعة المريوطية إلى كورنيش سياحى.





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وأشار محافظ الجيزة أنه سوف يلمس المواطنون والمترددون على المنطقة تغيرا كاملا في المظهر الجمالى لمسار الترعة، حيث تم مراعاة إضافة العناصر الجمالية والمساحات الخضراء ومناطق انتظار السيارات والخدمات والإنارة الجمالية للممشى.

ولفت راشد إلى أنه تتم المتابعة اليومية مع الشركات المنفذة للأعمال للتأكد من الانتظام في تنفيذ الجدول الزمنى المحدد وعدم تأثير أى أحداث عليها.

تعتبر ترعة المريوطية من المداخل الرئيسة للمناطق الأثرية والمهمة فى محافظة الجيزة، ولكنها كانت من المناطق غير حضرية الشكل.