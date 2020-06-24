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الشرعية للشعب.. الفايدى: القبائل الليبية لا تكتب الدستور لكنها من يوافق عليه أو يرفضه.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:46 م
عادل الفايدي
عادل الفايدي
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إبراهيم القادري
قال عادل الفايدي رئيس لجنة التواصل الاجتماعي الليبية ، إن  القبائل الليبية لا تكتب الدستور ولكنها هي من تقبله او ترفضه لأن القبائل هي التي تستفتي علية .



وأضاف عادل الفايدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأي عام المذاع علي قناة تن ، أن الرفض الشعبي لهذه المسودة لأن بها الكثير من العيوب .


واوضح عادل الفايدي ، أن السلطة الحقيقة في ليبيا هي سلطة الشعب لان الدولة تواجه العديد من الصراعات .

وتابع أن المرجعية الأساسية هي مرجعية الشعب الليبي والبرلمان الليبي الذي تم انتخابه بإرادة حرة من الشارع الليبي .

واستكمل  أن المستشار عقيلة صالح هو رئيس البرلمان المنتخب الشرعي والذى يتحدث باسم الليبيين .
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