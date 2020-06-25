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حوادث

حبس سيدة لاتهامها بسرقة خاتم ذهبي وأموال من شقة فى مصر القديمة

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:01 ص
ضبط متهمة
ضبط متهمة
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اسلام مقلد
قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس سيدة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة خاتم ذهبي ومبلغ مالى من داخل احدى الشقق باسلوب المغافلة.

تمكن رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط إحدى السيدات (مقيمة بدائرة القسم – لها معلومات جنائية مسجلة) لقيامها بسرقة (خاتم "مشغولات ذهبية" - مبلغ مالى) من داخل إحدى الشقق السكنية (التى تعمل بها) كائنة بدائرة القسم، بأسلوب "المغافلة" وقررت قيامها بالإستيلاء على المسروقات على فترات متباعدة.

وبإرشادها تم ضبط الخاتم المستولى عليه، وكذا جزء من المبلغ المالى من متحصلات الواقعة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، والتصدى الحازم لكافة صور الخروج على القانون، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.
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