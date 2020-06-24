الحياة بعد الملكية.. الأمير هاري وزوجته ميجان داخل مخبز.. لهذا السبب

بهيئة مختلفة ظهرا ميجان ماركل و الأمير هاري مرتدين أغطية الشعر وأقنعة الوجه مستعدين للتطوع إلى جانب أعضاء مخبز لوس أنجلوس، للمشاركة في هذا العمل الخيري.





فقد زار الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل اللذان يعيشان حاليًا في قصر "تايلر بيري" في لوس أنجلوس بعد أن تراجعا عن الواجبات الملكية في مارس ، مقهى ومخبز Homeboy Industries، وهي مخصصة لتقديم الطعام لفئات غير القادرة بسبب فيروس كورونا.









ظهر الزوجان في الصور التي تمت مشاركتها للزيارة وهم يساعدان في إعداد الطعام ومعرفة المزيد عن برنامج المنظمة،بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





كما يمكن رؤية الزوجين وهم يقومان بخبز الخبز ، بالإضافة إلى طي العجين وفرز صناديق الطعام للمحتاجين في محيط منزلهما الجديد.









وقد شارك المخبز لقطات من زيارة الزوج على "انستجرام"، مصحوبة ب:"شكرًا لك هاري وميجان ، دوق ودوقة ساسكس ، على الزيارة والوقوف في علاقة قرابة مع فرق المقاهي والمخابز أمس!".





وأكمل المنشور:"كان موظفونا سعداء بالعمل معهم إلى جانب مساعدتهم في إعداد الطعام وتعلموا المزيد عن برنامج #FeedHOPE الذي أطلقناه مؤخرًا ، والذي يوظف المشاركين في برنامجنا لتقديم وجبات الطعام لكبار السن والشباب الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والشباب في جميع أنحاء لوس أنجلوس في أعقاب وباءء فيروس كورونا المستجد".



