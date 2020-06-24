AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الحياة بعد الملكية.. الأمير هاري وزوجته ميجان داخل مخبز.. لهذا السبب

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:49 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
بهيئة مختلفة ظهرا ميجان ماركل والأمير هاري مرتدين أغطية الشعر وأقنعة الوجه مستعدين  للتطوع إلى جانب أعضاء مخبز لوس أنجلوس، للمشاركة في هذا العمل الخيري.

فقد زار الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل  اللذان يعيشان حاليًا في قصر "تايلر بيري" في لوس أنجلوس بعد أن تراجعا عن الواجبات الملكية في مارس ، مقهى ومخبز Homeboy Industries، وهي مخصصة لتقديم الطعام لفئات غير القادرة بسبب فيروس كورونا.


ظهر الزوجان في الصور التي تمت مشاركتها للزيارة وهم يساعدان  في إعداد الطعام ومعرفة المزيد عن برنامج المنظمة،بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما يمكن رؤية الزوجين وهم يقومان بخبز الخبز ، بالإضافة إلى طي العجين وفرز صناديق الطعام للمحتاجين في محيط منزلهما الجديد.


وقد شارك المخبز لقطات من زيارة الزوج على "انستجرام"، مصحوبة ب:"شكرًا لك هاري وميجان ، دوق ودوقة ساسكس ، على الزيارة والوقوف في علاقة قرابة مع فرق المقاهي والمخابز أمس!".

وأكمل المنشور:"كان موظفونا سعداء بالعمل معهم إلى جانب مساعدتهم في إعداد الطعام وتعلموا المزيد عن برنامج #FeedHOPE الذي أطلقناه مؤخرًا ، والذي يوظف المشاركين في برنامجنا لتقديم وجبات الطعام لكبار السن والشباب الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والشباب في جميع أنحاء لوس أنجلوس في أعقاب وباءء فيروس كورونا المستجد".

الحياة بعد الملكية.. الأمير هاري وزوجته ميجان داخل مخبز.. لهذا السبب
الحياة بعد الملكية.. الأمير هاري وزوجته ميجان داخل مخبز.. لهذا السبب
الحياة بعد الملكية.. الأمير هاري وزوجته ميجان داخل مخبز.. لهذا السبب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول ظهور لـ هاري وميجان بعد كورونا.. يوزعان الطعام في سرية تامة

كورونا يفسد خطط الأمير هاري وميجان للاحتفال بعيد ميلاد طفلهما وسط المشاهير

كفخامة القصور الملكية.. جولة داخل قصر هاري وميجان الجديد.. صور

تكاليف تأمين الأمير هاري وميجان ماركل تثير الجدل مجددًا

بتكلفة خيالية.. تفاصيل إجراءات تأمين الأمير هاري وميجان ماركل في أمريكا

بعد أزمة كورونا.. ميجان والأمير هاري يدعمان حركة الحياة السوداء

ترشيحاتنا

محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح كريستال برباعية.. ونقطة وحيدة تحسم لقب البريميرليج..فيديو

لو وزنك زايد.. نظام فعال لإنقاص الوزن في أقل من شهر

أعلام داعش تنتشر في شوارع طرابلس عقب سيطرة الوفاق عليها.. صور

عند زيارة قبر النبي.. علي جمعة يوصى بقراءة هذه الآية ومخاطبته بها

ترامب: طاعون فيروس كورونا انتهى

سامح شكري: مجلس الأمن لن يخوض فى تفاصيل مفاوضات سد النهضة الفنية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكمامة سوداء.. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

رسميا.. كيا تكشف عن كرنفال 2021 الجديدة كليا.. صور

بنفس الملابس مع صديقتها.. ابنة عمرو دياب تثير غضب الجمهور