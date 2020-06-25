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محافظات

ابن شقيق أبو العينين شعيشع: والدي كان قارئًا متميزًا لكنه لم ينل حظًا من الشهرة.. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:34 ص
ابن شقيق الشيخ ابوالعينين
ابن شقيق الشيخ ابوالعينين شعيشع
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محمود زيدان
قال مصطفى شعيشع،  موظف بالمعاش، من مواليد مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وابن شقيق الشيخ الراحل أبو العينين شعيشع، إن والدي الراحل الشيخ أحمد شعيشع، هو الأخ الأكبر لعمي نقيب قراء مصر الراحل أبو العينين شعيشع الذي كان الابن الثاني عشر لأبيه "جدي".

وأضاف، شعيشع، لـ"صدى البلد"، والدي الشيخ أحمد كان قارئًا متميزًا، يقرأ في مسجد حسان بن ثابت في حدائق القبة بالقاهرة، هو من علم الشيخ الراحل أبو العينين شعيشع القراءة، لكنه لم ينل حظه من الشهرة، وكان يصطحبه معه في الحفلات والمناسبات لأنه يكبره بـ 10 أعوام.

ومرت بالأمس الذكرى التاسعة لوفاة واحد من أعلام دولة التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، إنه الشيخ أبو العينين شعيشع، الذي ولد في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، في 22 أغسطس 1922م.

وحفظ الشيخ أبو العينين شعيشع، القرآن في كتاب المدينة، وتوفي في 23 يونيو 2011م، عن عمر يناهز 88 عامًا، قضى خلالها رحلة عامرة في تلاوة القرآن الكريم، وذاع صيته في مشارق الأرض ومغاربها.

ويُعد الشيخ الراحل أبو العينين شعيشع، أصغر قارئ يلتحق بإذاعة القرآن الكريم، في سن السابعة عشرة من عمره، عام 1939م، وأول قارئ مصري يقرأ القرآن في المسجد الأقصى.

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