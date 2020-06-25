إعلام حرب.. نشأت الديهي: هدفنا المحتوى الإعلامي وتطوير المنظومة.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "أتعشم أن يصيب هذا الاختيار أهله وأتمنى أن أستطيع القيام بما هو مطلوب منا"، مؤكدا أن الإعلام اليوم هو إعلان حرب وتوعوي.









وأضاف نشأت الديهي، في مداخلة هاتفية ببرنامج " رأي عام" المذاع على قناة "تن": "إنني سعيد باختياري لمنصب عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسعيد بالمجموعة المتواجدة في المجلس والهيئات، وأتقدم بالشكر إلى الأستاذ مكرم محمد أحمد ".









وأوضح نشأت الديهي أن المحتوى الإعلامي المصري هو ما يهمنا في الفترة القادمة ويجب أن ننظر إلى تطوير الإعلام. أن









وتابع: "يجب أن نقف بجانب الدولة ونساعدها"، مؤكدا أننا يجب أن نبحث عن الخبر ولا ننتظره حتى يأتي إلينا.









واستكمل: "قمت بعمل مسحة أمس الأول، وظهرت نتيجة إصابتي بفيروس كورونا سلبية، وأنا الآن في فترة عزل منزلي وقد أصيب أحد أفراد الأسرة ونحن الآن نتعافى".