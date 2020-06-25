AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الأخبار.. حقيقة زيادة أسعار البنزين.. الإفراج عن 530 سجينا.. وترامب يعلن نهاية كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:34 ص
أهم الأخبار
أهم الأخبار
Advertisements
نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:



أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحٍ غريب،   بعد لقائه  والرئيس البولندي أندريه دودا  وهو أول رئيس يلتقيه خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)،  بأنه لا توجد دلائل تؤيد وجود فيروس كورونا في الواقع، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن " اقرأ المزيد " .



قال رجب محروس مدير البحوث الضريبية بوزارة المالية، إن قانون رسم التنمية الصادر بالقانون 147 لسنة 1984 تم تعديل بعض الفئات الضريبية به وتم إدخال بعض الأوعية الجديدة " اقرأ المزيد" .



قال الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي، انه لا يمكنها أن تعيش بدون الأنبوبة الحنجرية، لحين استعادة الرئة عملها، خاصة أنها أجرت 3 مسحات لفيروس كورونا، وجاءت جميعها إيجابية " اقرأ المزيد ".



نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا لأعلام تنظيم داعش الإرهابي ترفرف في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الليبية " اقرأ المزيد ". 



قاد محمد صلاح، فريقه ليفربول، لاكتساح ضيفه نادي كريستال بالاس برباعية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي، والنتيجة تشير لتقدم ليفربول بهدف نظيف " اقرأ المزيد ".



قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (219) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو " اقرأ المزيد " .



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة " اقرأ المزيد ".


Advertisements

ترشيحاتنا

حالتها حرجة بسبب كورونا.. منشور مؤثر من ابنة رجاء الجداوي

علماء أكسفورد : لقاح كورونا سيكون بخاخ أقوي من الحقن

خيانة الإخوان لـ تونس.. قيس سعيد: أخفي معلومات كثيرة عن تدخلات خارجية في بلادنا بتواطؤ داخلي

المسماري: أكبر ضربة وجهت للجيش التركي عندما ظهرت صور لأفراده عرايا

أسئلة الامتحان بـ 300 جنيه.. طالب جامعي يدير صفحتين على فيسبوك لتسريب امتحانات الثانوية

بدون كمامة أو وقاية.. تجمعات ضخمة للبريطانيين على الشواطئ.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد ميلاد زوجها

بسالوبيت جينز.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

رسميا: جاكوار تكشف عن I-Pace 2021 الكهربائية بتقنيات جديدة.. صور