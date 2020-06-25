AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد بلال يهاجم اتحاد الكرة بسبب شيكابالا

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:43 ص
احمد بلال
احمد بلال
Advertisements
مجدي سلامة
شن أحمد بلال، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجوما قويا على اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة حاليًا؛ بسبب طريقة احتفال شيكابالا مع جمهور الزمالك في مباراة السوبر الأخيرة أمام الأهلي. 

وقال أحمد بلال، في تصريحات متلفزة أثناء استضافته ببرنامج "الحكم"، "اتحاد الكرة تعامل بشكل سيئ جدًا في عقوبة اللاعب بعد حركة احتفاله أمام جمهور المنافس، فمن رأيي أن شيكابالا كان يستحق الشطب نهائيًا وليس الإيقاف إلى نهاية موسم". 


وانتقد أحمد بلال، لاعب الزمالك  قائلًا "انتقادي لشيكابالا قائد الزمالك كان بسبب حركاته المسيئة تجاه جماهير الأهلي في السوبر المصري الأخير بالإمارات، حيث لم أنتقده أو أتطرق للحديث في الجانب الفني نهائيًا"، مطالبا "شيكابالا لازم يتشطب بعد اللي عمله في السوبر لأنه لو لاعب صغير كان ممكن أسامحه لكن هو مش صغير".  

يذكر أن الزمالك فاز بمباراة السوبر الأخيرة أمام غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح التي أقيمت في دولة الإمارات، حيث كان أعلن اتحاد الكرة عقوبة على قائد الزمالك إيقاف حتى نهاية الموسم قبل أن تتقلص العقوبة إلى 8 مباريات فقط بعد إحتفاله بحركات مسيئة أمام جمهور الأحمر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 1420 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 85 وفاة

وفاء عامر تعلن إصابة شقيقتها بجلطة

بنفس الملابس مع صديقتها.. ابنة عمرو دياب تثير غضب الجمهور

كارتيرون: الفارق بين الزمالك والأهلي "مرتضى منصور".. فيديو

أحمد بلال يهاجم اتحاد الكرة بسبب شيكابالا

أسامة عرابي: تاريخ عاشور مع الأهلي يشفع له.. وهناك من أساء أكثر وعاد لتولي مناصب

AdvertisementS

الفرعون عاد للتسجيل.. محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك كريستال بالاس..فيديو

كارتيرون: الفارق بين الزمالك والأهلي "مرتضى منصور".. فيديو

محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح كريستال برباعية.. ونقطة وحيدة تحسم لقب البريميرليج..فيديو

أحمد بلال يهاجم اتحاد الكرة بسبب شيكابالا

محمد صلاح راجع.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف الفرعون المصري

عكس بيان الزمالك.. كارتيرون: عودة الدوري أمر محسوم.. فيديو

الجوكر.. أحمد فتحي يتألق فى تدريبات الأهلى.. شاهد

أخبار الرياضة.. الزمالك يعلن عدم استكمال مسابقة الدوري والجبلاية تنتظر الخطاب الرسمي.. ومحمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح كريستال بالاس برباعية

المقاولون العرب: حالة لاعب الفريق المصاب بكورونا مستقرة ورحيل طاهر محمد سيتم بشكل نهائي

الزمالك يقترب من ضم رجب بكار ظهير بيراميدز

اللجنة الخماسية: عودة الدوري قرار نهائي.. ومدرب الزمالك تحدث باحترافية شديدة.. فيديو

الجهاز الطبي للزمالك: موقفنا واحد سواء استئناف المباريات أو بدء موسم جديد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافية القدمين.. أحلام تخطف الأنظار على البحر بفستان أسود

جحود القلب.. امرأة تسعل في وجه رضيع متعمدة لتصيبه بحمى خطيرة| فيديو

شاطئ القرم .. قطعة من الجنة على أرض سلطنة عُمان