أحمد بلال يهاجم اتحاد الكرة بسبب شيكابالا

شن أحمد بلال، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجوما قويا على اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة حاليًا؛ بسبب طريقة احتفال شيكابالا مع جمهور الزمالك في مباراة السوبر الأخيرة أمام الأهلي.





أحمد بلال، في تصريحات متلفزة أثناء استضافته ببرنامج "الحكم"، "اتحاد الكرة تعامل بشكل سيئ جدًا في عقوبة اللاعب بعد حركة احتفاله أمام جمهور المنافس، فمن رأيي أن شيكابالا كان يستحق الشطب نهائيًا وليس الإيقاف إلى نهاية موسم". وقال









وانتقد أحمد بلال، لاعب الزمالك قائلًا "انتقادي لشيكابالا قائد الزمالك كان بسبب حركاته المسيئة تجاه جماهير الأهلي في السوبر المصري الأخير بالإمارات، حيث لم أنتقده أو أتطرق للحديث في الجانب الفني نهائيًا"، مطالبا "شيكابالا لازم يتشطب بعد اللي عمله في السوبر لأنه لو لاعب صغير كان ممكن أسامحه لكن هو مش صغير".





يذكر أن الزمالك فاز بمباراة السوبر الأخيرة أمام غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح التي أقيمت في دولة الإمارات، حيث كان أعلن اتحاد الكرة عقوبة على قائد الزمالك إيقاف حتى نهاية الموسم قبل أن تتقلص العقوبة إلى 8 مباريات فقط بعد إحتفاله بحركات مسيئة أمام جمهور الأحمر.



