سعفان الصغير: مستعد أجلس في منزلي بدون فلوس خوفاً من كورونا .. فيديو

أكد سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي أن صحة اللاعبين هي الأهم خلال الفترة القادمة على الرغم من سعادة الجميع بعودة النشاط الرياضي.
وقال سعفان الصغير في تصريحات هاتفية لفضائية "الزمالك"،:" عندي استعداد أجلس في منزلي بدون فلوس أفضل من الإصابة بفيروس كورونا".
وأوضح سعفان الصغير أن بطولة الدوري المصري تحتاج قبل العودة لتجهيز اللاعبين مشيرا إلى ترجيح أغلب الأندية بإلغاء هذا الموسم.
وتابع :" اتعجب من اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية وهو اتخذ قراره ومصمم على استكمال بطولة الدوري لهذا الموسم.
وأتم:" اللاعبين في حالة عودة بطولة الدوري سينسوا فيروس كورونا وسيتعاملوا بشكل طبيعي وتعود المصافحة والأحضان .