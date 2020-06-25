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رياضة

صالح سليم أول من استقبلني.. محمد فضل: وقعت للأهلي على بياض دون معرفة المقابل

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:15 ص
محمد فضل عضو اللجنة
محمد فضل عضو اللجنة الخماسية
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ياسمين تيسير
روى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، كواليس انتقاله للنادي الأهلي، بعد تألقه مع منتخب مصر للشباب في كأس العالم 1997. 

وقال محمد فضل، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار"، إن المهندس حازم الهواري، طلب منه الحضور إلي النادي الأهلي من أجل الانتقال للفريق، حيث ذهب للنادي ليجد في انتظاره المهندس عدلي القيعي، وكذلك المايسترو صالح سليم رئيس النادي الأهلي. 


وتابع "الكابتن صالح سليم تحدث إليّ قبل توقيع العقد، وأكد لي أن اللعب في الأهلي مختلف تمامًا عن أي نادٍ آخر، ويجب أن أحارب للحفاظ علي فرصتي داخل النادي". 

وأتم فضل كلامه، مؤكدًا أنه وقع علي عقود انتقاله للأهلي علي بياض، دون معرفة المقابل المادي.

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