أخبار الرياضة السعودية.. عقوبات قاسية من الاتحاد الآسيوي حال الانسحاب من البطولات.. وجوميز يوثق عودته للمملكة بهذه الطريقة

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الخاصة بالرياضة السعودية.. ونعرض في السطور التالية أبرزها تباعًا.









نفى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ما تردّد عن عدم معاقبة الأندية التي تنسحب من دوري الأبطال، بسبب الأوضاع الصحية الراهنة والخاصة بمكافحة انتشار فيروس "كورونا".













أبدى بافتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، سعادته بعودته لأراضي المملكة، استعدادًا لاستنئاف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان"الدوري السعودي لكرة القدم".









كشف الإعلامي الرياضي السعودي عبدالرحمن الفريح عن موقفه بشأن استئناف بطولة كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين حيث طالب بضرورة إلغائه.











