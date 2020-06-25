AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة السعودية.. عقوبات قاسية من الاتحاد الآسيوي حال الانسحاب من البطولات.. وجوميز يوثق عودته للمملكة بهذه الطريقة

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:37 ص
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الخاصة بالرياضة السعودية.. ونعرض في السطور التالية أبرزها تباعًا.


نفى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ما تردّد عن عدم معاقبة الأندية التي تنسحب من دوري الأبطال، بسبب الأوضاع الصحية الراهنة والخاصة بمكافحة انتشار فيروس "كورونا".



أبدى بافتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، سعادته بعودته لأراضي المملكة، استعدادًا لاستنئاف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان"الدوري السعودي لكرة القدم".


كشف الإعلامي الرياضي السعودي عبدالرحمن الفريح عن موقفه بشأن استئناف بطولة كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين حيث طالب بضرورة إلغائه. 



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استفتاء جماهيري يختار النصر بطلا لـ الدوري السعودي

تطور جديد في عودة دوري المحترفين السعودي

أخبار الرياضة السعودية.. إلغاء دوري كأس محمد بن سلمان.. والوحدة يطلب أوناجم

وصول محترفي فريق الهلال السعودى للرياض استعدادا لاستئناف الدوري

جوميز مهاجم الهلال يوثق عودته للسعودية برسالة لجمهور الزعيم

إعلامي سعودي: إصابة 6 لاعبين بالنصر بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

الجوكر.. أحمد فتحي يتألق فى تدريبات الأهلى.. شاهد

وفري فلوسك.. طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل

جراح ينقذ سيدة ألقاها زوجها من الطابق الخامس بعد اكتشاف إصابتها بكورونا ..شاهد

اللجنة الخماسية: عودة الدوري قرار نهائي.. ومدرب الزمالك تحدث باحترافية شديدة.. فيديو

مصر واليونان في مركب واحد أمام عدو مشترك.. اتفاقية مرتقبة تصعق أردوغان

محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح كريستال برباعية.. ونقطة وحيدة تحسم لقب البريميرليج..فيديو

AdvertisementS

الفرعون عاد للتسجيل.. محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك كريستال بالاس..فيديو

كارتيرون: الفارق بين الزمالك والأهلي "مرتضى منصور".. فيديو

محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح كريستال برباعية.. ونقطة وحيدة تحسم لقب البريميرليج..فيديو

أحمد بلال يهاجم اتحاد الكرة بسبب شيكابالا

محمد صلاح راجع.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف الفرعون المصري

عكس بيان الزمالك.. كارتيرون: عودة الدوري أمر محسوم.. فيديو

الجوكر.. أحمد فتحي يتألق فى تدريبات الأهلى.. شاهد

أخبار الرياضة.. الزمالك يعلن عدم استكمال مسابقة الدوري والجبلاية تنتظر الخطاب الرسمي.. ومحمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح كريستال بالاس برباعية

المقاولون العرب: حالة لاعب الفريق المصاب بكورونا مستقرة ورحيل طاهر محمد سيتم بشكل نهائي

الزمالك يقترب من ضم رجب بكار ظهير بيراميدز

اللجنة الخماسية: عودة الدوري قرار نهائي.. ومدرب الزمالك تحدث باحترافية شديدة.. فيديو

الجهاز الطبي للزمالك: موقفنا واحد سواء استئناف المباريات أو بدء موسم جديد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافية القدمين.. أحلام تخطف الأنظار على البحر بفستان أسود

جحود القلب.. امرأة تسعل في وجه رضيع متعمدة لتصيبه بحمى خطيرة| فيديو

شاطئ القرم .. قطعة من الجنة على أرض سلطنة عُمان