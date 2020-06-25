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رياضة

مدرب سيدات الزمالك يشيد بقرار عودة النشاط الرياضي

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:24 ص
صدى البلد
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ملك موسى
أكد قاسم إبراهيم، المدير الفني لفريق سيدات اليد بنادي الزمالك، أن قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي صائب بتطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة اللاعبين من فيروس الكورونا.

وأشار مدرب يد الزمالك، إلى أنه ليس مع استئناف دوري كرة القدم، وأن الاتحاد المصري لكرة اليد ألغى الموسم الرياضي للبدء بموسم جديد، رغم أن المتبقي ببطولة اليد رجال للزمالك مباراتين تفصله عن التتويج ولكن فضل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور عدم الاستئناف خوفا من انتشار الفيروس واستعدادا للفترة المقبلة.

وأضاف قاسم ابراهيم أن المستشار مرتضي منصور أعطى درسا قاسيا لبعض الأندية عندما طالب بإلغاء استئناف بطولة الدوري في جميع الألعاب حرصا منه علي سلامة الجميع رغم ضمان تتويج الزمالك بكرة اليد.

وعن برنامج فريق سيدات يد الزمالك خلال عودة النشاط الرياضي، أشار مدرب الفريق إلى أنه تم وضع برنامج للتدريبات وسيقوم بتقسيم اللاعبات على مجموعات مختلفة وبكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة الفريق استعداد للموسم الجديد.

وأضاف أنه تم وضع خطة العمل وسوف يتم تقديمها الي مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة والتي تضمنت انضمام بعض اللاعبات للفريق، طبقا لتعليمات مرتضي منصور الذي طالب بتقرير كامل بجميع احتياجات الفرق في مختلف الألعاب استعدادا لعودة النشاط الرياضي.
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