فهد العتيبي: أعتز بتجربتي داخل الدوري المصري وغياب الجمهور يؤثر على المباريات

كشف المعلق الرياضي "فهد العتيبي" عن سعادته بعودة مسابقة الدوري السعودي من جديد بعد غياب دام لأكثر من 3 أشهر.





وقال "العتيبي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكم"، "كرة القدم وسيلة مهمة لإسعاد الشعوب وخاصةً بعد معاناة الجمهور في البيوت بدون مباريات فكانت فترة صعبة عليهم بالتأكيد".





وعن الدوري السعودي، أضاف "العتيبي"، "من الطبيعي عدم وجود الجمهور في المباريات يؤثر بالسلب, فتحسها غريبة لأنها فقدت الشغف والحماس ولكن على الجمهور أن يتقبل هذا الوضع طالما كرة القدم تعود تدريجيًا , ولكن إجمالًا أعتقد أن منافسة الأندية في المباريات ستأتي بالشغف والحماسة لدى الجمهور".





وعن تجربة المعلق الرياضي فهد العتيبي في الدوري المصري وتعليقه على مباريات فريق بيراميدز الموسم الماضي من خلال قناة الفريق، قال العتيبي "بالرغم من عدم تواجد روح التنافس الكبيرة والنجوم الكبيرة في الفترة القصيرة التي علقت فيها بجانب اشتكاء المدرجات من عدم تواجد الجمهور , ألا أني أعتز جدًا بهذه التجربة لكوني قريب من الشارع والجمهور المصري" .