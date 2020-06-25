رفضت أكون موظف...محمد فضل يكشف سر رحيله عن الأهلي لاعبا

كشف محمد فضل

اللجنة الخماسية

المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن سر رحيله عن الأهلي في المرة الأولي بسبب رغبته في البحث عن فرصة للمشاركة بصفة أساسية بعدما تم استبعاده من المشاركة في المباريات.