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رياضة

رفضت أكون موظف...محمد فضل يكشف سر رحيله عن الأهلي لاعبا

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:04 ص
محمد فضل عضو اللجنة
محمد فضل عضو اللجنة الخماسية
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ياسمين تيسير
كشف محمد فضل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن سر رحيله عن الأهلي في المرة الأولي بسبب رغبته في البحث عن فرصة للمشاركة بصفة أساسية بعدما تم استبعاده من المشاركة في المباريات. 

وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "رفضت إني أستمر مع القلعة الحمراء، وأقوم بدور الموظف، لذلك طلبت الرحيل عن الفريق". 


وأكد فضل إنه قدم أداء أكثر من رائع عقب رحيله، وانضمامه للاتحاد السكندري، لكنه لم يستمر طويلًا مع الفريق الساحلي.
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