أبرز أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الجاسوس مرسي والإخوان روجوا لمشروعات «فنكوش».. وأول تعليق من منظمة الصحة العالمية على تنظيم موسم الحج

وأضاف مكرم محمد أحمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "نتمنى أن تستمر مهنة الصحافة كي يتحقق الخير الكثير لمصر ".

قال خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم

، إنه في سبيل العودة التدريجية لعجلة الاقتصاد المصري، ستقوم المطاعم والكافيهات ومحلات الحلويات بالإغلاق يوميا 10 مساء، وذلك اعتبارا من يوم السبت القادم.