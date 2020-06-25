أبرز أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الجاسوس مرسي والإخوان روجوا لمشروعات «فنكوش».. وأول تعليق من منظمة الصحة العالمية على تنظيم موسم الحج

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الأربعاء ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:
فنكوش.. أحمد موسى: الجاسوس مرسي والإخوان تحدثوا عن مشروع طائر النهضة.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان والمعزول مرسي خرجوا علينا انهم سوف يغيرون شكل مصر في 100 يوم ، وذلك بعد 2011.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الجاسوس مرسي طلب مهلة 100 يوم لحل مشاكل الأمن والمرور والخبز والقمامة والوقود".
قال السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن مجلس الأمن لن يخوض فى التفاصيل الفنية المرتبطة بمفاوضات سد النهضة ولكن سيدعو الأطراف لتحمل المسئولية لتجنب المشاكل.
علق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على قرار المملكة العربية السعودية بإقامة موسم الحج بأعداد قليلة، قائلا :" تم بناء على تعليمات منظمة الصحة العالمية".
وأوضح جيبريسوس، في مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الأربعاء، أن موسم الحج سيتم بأعداد محدودة من الحجاج من جنسيات مختلفة يعيشون في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد تحليل وتقييم حديث للسيناريوهات المختلفة وطبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.
وجّه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، التحية والتقدير لكل صحفي ساهم في الحفاظ على حرية الكلمة والتعبير .
وأضاف مكرم محمد أحمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "نتمنى أن تستمر مهنة الصحافة كي يتحقق الخير الكثير لمصر ".
قال خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إنه في سبيل العودة التدريجية لعجلة الاقتصاد المصري، ستقوم المطاعم والكافيهات ومحلات الحلويات بالإغلاق يوميا 10 مساء، وذلك اعتبارا من يوم السبت القادم.
وأوضح "قاسم"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المسئول عن المؤسسة يقوم بالامضاء على قائمة الاشتراطات، والتي تنص على أن تصل نسبة الإشغال إلى 25%، حيث سيكون بين كل طاولة والأخرى تباعد 25 مترا، بالإضافة إلى وجود مسافة متر بين كل فرد على الطاولة الواحدة.
وأوضح "قاسم"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المسئول عن المؤسسة يقوم بالامضاء على قائمة الاشتراطات، والتي تنص على أن تصل نسبة الإشغال إلى 25%، حيث سيكون بين كل طاولة والأخرى تباعد 25 مترا، بالإضافة إلى وجود مسافة متر بين كل فرد على الطاولة الواحدة.
قال رجب محروس مدير البحوث الضريبية بوزارة المالية، إن قانون رسم التنمية الصادر بالقانون 147 لسنة 1984 تم تعديل بعض الفئات الضريبية به وتم إدخال بعض الأوعية الجديدة .
وأضاف رجب محروس خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد ، أن عند استخراج اى مستخرج من الجوزات او الشهر العقاري كان يتم استخراجه بجنيه واحد ويتمثل في 90 قرشا ضريبة دمغة نوعية و10 صاغ رسم تنمية اما الان فأن الـ 10 صاغ اصبحت 2 جنيه.
قال محمد ابراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك أكثر من طريقة لشحن رصيد شبكات المحمول .
وأضاف محمد إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن نشجع المواطن على استخدام وسائل الدفع الالكتروني والدفع باستخدام الكروت البنكية.
كشف اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، عن أن دولة تركيا تحاول التغلغل في عدد من الدول الأفريقية مثل النيجر وتشاد ومنطقة القرن.
وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك قطعا بحرية تركية عسكرية قبالة السواحل الليبية، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي جاهز للتعامل مع أي حالة طارئة في أي وقت.
كشف الدكتور أمجد الحديدي رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أمرا مهما بشأن تناول السمك لمرضى فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف الحديدي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من الجاني"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، إن لم يثبت أن الأسماك وسمك السلمون تكون مستقبلا أو ناقلا لهذا المرض والسلمون نفسه لا ينقل العدوى، متابعا أن تلوث الأغذية بالفيروس ينقل المرض بين المواطنين والطعام نفسه لا يستقبل هذا المرض.
عرضت قناة سكاي نيوز تقريرا عن تجارب لقاح فيروس كورونا في الصين على البشر .
وكشف التقرير ان معهد ووهان للمنتجات البيولوجية أعلن عن نتائج المرحلة الاولي والثانية من التجارب السريرية عن أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في العالم .
قال اللواء محمد رجائى، مدير حديقة الحيوان التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحديقة مستمرة في نفس الإجراءات الاحترازية منذ غلق الحديقة من منتصف شهر مارس، مشيرا إلى أن عمليات التعقيم والتطهير والرعاية الخاصة بالحيوانات مستمرة .
وأضاف "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc"، أن الحديقة تعمل حاليا على تنفيذ خطة الوقاية نعمل حاليا، ونحن في انتظار استقرار الموقف الوبائى الخاص بالدولة، ونأمل أن يكون هناك تعديل ونفتح الأبواب أمام الجمهور.