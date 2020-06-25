يا رب يشفيكي ويعافيكي.. وفاء عامر تدعو لـ رجاء الجداوي

شاركت الفنانة وفاء عامر، متابعيها بصورة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي بـ إنستجرام للفنانة رجاء الجداوي.





وكتبت وفاء عامر، معلقة على الصورة "يارب يشفيكي ويعافيكي يا رجاء".





من جهة أخرى، قال الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي، إنه لا يمكنها أن تعيش بدون الأنبوبة الحنجرية، لحين استعادة الرئة عملها، خاصة أنها أجرت 3 مسحات لفيروس كورونا، وجاءت جميعها إيجابية.





وأكد الطاقم الطبي في مستشفى عزل أبو خليفة، أن رجاء الجداوي حقنت بجرعتين من البلازما، وحالتها شبه غير مستقرة، وأشاروا إلى أن عامل السن مؤثر على عدم تعافيها.





وكشفت مصادر طبية ضمن الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفي أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، تطورات حالتها الصحية.