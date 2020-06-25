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للحماية من كورونا.. تعرف على الفرق بين أنواع الكمامات.. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:17 ص
كمامات
كمامات
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محمود محسن
قالت الدكتورة سوزى محفوظ مدرب زمالة مكافحة العدوى ورئيس فريق مكافحة العدوى بمستشفي الزاوية الحمراء ، إنه من الأخطاء الشائعة بين المصريين هو ارتداء الكمامة على الذقن ثم رفعها ثم عودتها مرة أخرى وبالتالى تصبح مصدر للتلوث بدلا من الحماية .

وأضافت "محفوظ" خلال استضافتها ببرنامج " كل يوم" عبر فضائية أون ، أن وزارة الصناعة قامت بتصنيع 3 أنواع من ماسكات الوجه وهم "N و r و p" ، وأفضلهم للأطباء للحماية من فيروس كورونا هو ال n .

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وأشارت "مدرب زمالة مكافحة العدوى ورئيس فريق مكافحة العدوى بمستشفي الزاوية الحمراء" إلى أن كمامات الـ n يوضع بجانبها أرقام وهذه تعنى نسبة الجزيئات التى يتم منعها من الهواء .

وأوضحت أن الكمامات الطبية المتوفرة أيضا تحمى المواطنين من فيروس كورونا ، مشددة على ضرورة وجود الدعامة بالكمامات حنى يكون مناسب على الوجه .
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