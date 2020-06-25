استئناف النشاط مهم.. محمد حليم: جميع الأندية مهددة بالهبوط بخلاف رباعي المقدمة

أبدى محمد حليم، المدير الفني لنادي حرس الحدود سعادته بقرار الدولة، استئناف النشاط الرياضي.





وأضاف محمد حليم، في لقائه التلفزيوني بفضائية "أون تايم سبورتس"، أن أندية الدرجة الثالثة لديها أفضل اللاعبين الذين يمكن ضمهم لأندية الدوري الممتاز.





وتابع "هناك 3 نقاط فقط تفصلنا عن الثلاثي المهدد بالهبوط والأندية مهددة بخلاف رباعي المقدمة".





وأتم "إمام عاشور لاعب موهوب، وأتمنى له التوفيق مع الزمالك".





ومن جهة أخرى، أكد محمد حليم، أن اجتماع اللجنة الخماسية مع المدربين في غاية الأهمية، معلقا "سعيد باجتماع اتحاد الكرة وكان مثمر جدا".