شاطئ القرم .. قطعة من الجنة على أرض سلطنة عُمان

صوت الأمواج المتلاطمة مع نسيم الهواء العليل وأشجار القرم المتراصة جنبا إلى جنب لوحة فنية امتزجت بمقومات الطبيعة الخلابة لتعزف سيمفونية تبدو للوهلة الأولى كأنها صورة رسمت بإحترافية ولكنها ليست إلا نتاج عجائب الطبيعة بالبلاد.





شاطئ القرم بسلطنة عمان.. قطعة من الجنة على أرض العاصمة مسقط كما يصفه كثيرون يعد وجهة سياحية بإمتياز يستقطب نحوه آلاف الزوار والسياح، يعد شاطيء القرم من أجمل الشواطيء بسلطنة عٌمان ولعل ما يميزه أنه ينفرد بوجود شاطئين رملى وجبلى.





يمتد شاطئ القرم لمسافة طويلة وقد بني بمحاذاته عدد من الفنادق الكبيرة ذات فئة 5 نجوم، كما يعتبر من أكثر شواطئ مسقط ازدحاما بالزوار، وتتوفر فيه الكثير من الخدمات السياحية، فضلا عن موقعه القريب من المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي التي تقدم فيها القهوة والوجبات المختلفة، إضافة إلى مظلات الاستراحة والمسارات التي تخدم رياضة المشي، كما تقام فيه العديد من الأنشطة الترفيهية وتأجير القوارب ودروس الغوص. وثمة الكثير من الخدمات الأخرى التي تشجع السائح على ارتياده.





واستقطب الشاطئ عدد كبير من الزوار قبل أن يلقى فيروس كورونا بظلاله، خاصة أن الجهود من قبل القطاعين الحكومي والخاص توجهت إلى استثماره من خلال إقامة العديد من المشاريع السياحية والترفيهية قبالته. ولم تغفل الجهات المختصة الجانب الثقافي في موقع كهذا، حيث أنشئ فيه (مركز العاصمة لليخوت، ومركز العلوم البحرية، ومركز صيد الأسماك، ومعرض شركة تنمية نفط عمان، والمكتبة الفنية العامة، ومركز العود، والأوركسترا العالمية، وغيرها).





سبب تسميته

سمي شاطئ القرم بهذا الاسم كون المنطقة التي يقع بها مليئة بأشجار بالقرم -وكذلك النخيل- ومما يشاهد في شاطئ القرم التداخل في بعض أجزاء من مياهه بشجيرات القرم البحرية، بحيث سعت جهات الاختصاص في السلطنة إلى زراعة أشجار القرم في المواقع التي لا توجد بها الأشجار، وذلك كي يصبح شكل الشجيرات متناسقا وجميلا يزهو به الشاطئ، وتقوم وزارة البلديات الإقليمية والبيئة، وموارد المياه بتنفيذ خطة التشجير، حيث استزرعت مؤخرا ما يقارب أكثر من 12 ألف شتلة من أشجار القرم على امتداد الشاطئ، ويأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لاستزراع أشجار القرم في معظم السواحل العمانية والأخوار، لمالها من أهمية كبيرة من حيث حفظ التوازن البيئي وكونها مناطق حضانة للعديد من أنواع الأسماك ذات القيمة التجارية والكائنات البحرية الأخرى.





وشرعت سلطنة عمان فى تخفيف عدد من قيود كورونا وإعادة فتح المراكز التجارية فضلا عن حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية لتعود الحياة تدريجيا وتدب فى أرجائها الحركة .





الجدير بالذكر أن الحكومة العمانية أجرت عدة إصلاحات وتطويرات بالشاطىء في عام 2007 عندما تأثر الشاطيء بإعصار «جونو» الذي ضرب السلطنة، إلا أن جهود الحكومة بعملية إنقاذ مرافقه وأعاد بناء ما تأثر منه تكلل وأعاد الشاطئ إلى رونقه وجماله السابقين، بل أضيفت إليه مرافق زادت من جمالياته. ويلجأ الكثير من الزوار إليه من كل الجنسيات لقضاء أوقات فراغهم والاستمتاع بالمشاهد الجميلة التي تقع على ضفته.



