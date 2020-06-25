خلاف على 250 جنيها.. حبس شاب لاتهامه بقتل عاطل في ديرمواس جنوب المنيا

أمر المستشار تامر مطيع، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا بحبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل جاره بقرية دلجا، بسبب خلافات بينهما على مبلغ مالي قيمته 250 جنيهًا، كان المجني عليه قد اقترضها ولم يردها، كما طلبت النيابة محضر تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحريز أداة الجريمة.





ترجع أحداث القضية إلى تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، رئيس مباحث المديرية، يفيد بوصول "ياسر. ا. ع." 40 سنة، مقيم بقرية دلجا، مركز ديرمواس، جنوب المنيا، جثة هامدة لمشرحة مستشفى دير مواس العام، وبعد الكشف الطبي عليه تبين به طعون متفرقة بجسده ما اشتبه بالقتل العمد.





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وعلى الفور انتقل لمحل الواقعة، العميد جمال الدغيدي، مدير مباحث المديرية، والعميد أحمد الشريف، مأمور مركز شرطة دير مواس، والمقدم أحمد الصفتي، رئيس مباحث المركز، والرائد محمد خليفة، والرائد حسام العريني، معاونا أول مباحث المركز.





وتبين من التحريات الأولية التي أجراها المقدم أحمد الصفتي رئيس المباحث، أن المتهم بالقتل، يدعى "محمود .م . م" 16 سنة وطعن المجني عليه أثناء مشاجرة كلامية بينهما على خلاف سابق بسبب مبلغ مالي يقدر بـ250 جنيها، كان المجني عليه اقترضها منه ولم يسددها طبقا لرواية الجاني؛ ما استدعى قيامه باستخراج آله حادة "مطواة" وطعن المجني عليه.



