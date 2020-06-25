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فن

غرفة صناعة السينما: اجتماع الأحد لاتخاذ قرارات فتح دور العرض

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:26 ص
غرفة صناعة السينما
غرفة صناعة السينما
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أحمد إبراهيم
كشف سيد فتحى مدير غرفة صناعة السينما عن تطورات الاجتماع الذى عقد على مدار يومى الثلاثاء والاربعاء من أجل مناقشة قرار رئيس الوزراء بفتح السينما بنسبة إشغال 25 %.
وقال سيد فتحى فى تصريح لـ "صدى البلد" : ان الاجتماعات لم تسفر عن اى قرارات وتم الاتفاق على ان يقدم كل عضو اقتراحًا حتى نتمكن من الوصول إلى قرار نهائى فى هذا الأمر. 

وأضاف سيد قائلاً: قررت الغرفة ان يتم عقد اجتماع أخر يوم الاحد المقبل من اجل تقديم المقترحات والوصول الى القرار النهائى بالنسبة لفتح دور العرض. 

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يذكر ان قرر امس رئيس الوزراء فتح السينما والمسارح بنسبة اشغال 25 % وذلك كخطوة اولى لعودة الحياة الى طبيعتها بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.  
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