غرفة صناعة السينما: اجتماع الأحد لاتخاذ قرارات فتح دور العرض

كشف سيد فتحى مدير غرفة صناعة السينما عن تطورات الاجتماع الذى عقد على مدار يومى الثلاثاء والاربعاء من أجل مناقشة قرار رئيس الوزراء بفتح السينما بنسبة إشغال 25 %.

وقال سيد فتحى فى تصريح لـ "صدى البلد" : ان الاجتماعات لم تسفر عن اى قرارات وتم الاتفاق على ان يقدم كل عضو اقتراحًا حتى نتمكن من الوصول إلى قرار نهائى فى هذا الأمر.





وأضاف سيد قائلاً: قررت الغرفة ان يتم عقد اجتماع أخر يوم الاحد المقبل من اجل تقديم المقترحات والوصول الى القرار النهائى بالنسبة لفتح دور العرض.





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يذكر ان قرر امس رئيس الوزراء فتح السينما والمسارح بنسبة اشغال 25 % وذلك كخطوة اولى لعودة الحياة الى طبيعتها بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.