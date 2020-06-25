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مدير الرقابة التموينية بإيتاي البارود: ضبط حمولة 3 عربات أدوية منتهية الصلاحية.. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:44 ص
أدوية منتهية الصلاحية
أدوية منتهية الصلاحية
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محمود محسن
أكد أبو الفتوح السيسي مدير الرقابة التموينية بإيتاي البارود أنه تلقى شكاوى عديدة بوجود مخزن به كميات كبيرة من الأدوية ، وأنه تم تحويل الشكوى على وكيل الوزارة والذي أصدر تعليماته بفحص الشكوى وتحويل الأمر على رئيس مدينة إيتاي البارود.

وأضاف السيسي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أنه تم التوجه للمكان المحدد للشكوى، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف مخزن أسفل أحد البيوت الموجودة وتم التوصل لصاحب المنزل والذي قام بفتح المخزن واكتشاف كميات كبيرة من الأدوية.

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وتابع مدير الرقابة التموينية بأيتاي البارود أن كميات الأدوية التي تم ضبطها تقريبا حمولة 3 عربات.

ونفذت الإدارة التموينية بمركز إيتاى البارود، حملة مكبرة للرقابة على الصيدليات لضبط تجار الكسب غير المشروع والسوق السوداء بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين.

وأسفرت الحملة التي قادها إبراهيم الماحي مدير إدارة إيتاي البارود وأبو الفتوح السيسي مدير الرقابة بالاشتراك مع محمد كحك رئيس مدينة إيتاي البارود والتفتيش الصيدلي عن ضبط أحد المخازن تابع لإحدى الصيدليات وبه كمية كبيرة جدا من الأدوية منتهية الصلاحية.
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