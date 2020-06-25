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صناعة السينما: لا زيادة في أسعار التذاكر بعد إعادة فتح النشاط ..فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:35 ص
دار السينما
دار السينما
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اسراء صبري
وجه المنتج هشام عبد الخالق، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي لاتخاذه قرارا بعودة الأنشطة للسينما، مؤكدا تطبيق القرار وفق ضوابط وإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا. 

وقال هشام عبد الخالق، في مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، إن السينما لا تتعلق فقط بدار العرض بل بـ"المول" المعروض به الفيلم. 

وأشار إلى أن دار العرض نفسها تبدأ بالحفلات الصباحية وحتى حفلة الساعة السادسة، معقبا أن النسبة الأعلى من الحضور تكون في حفلة 9 وحفلة الساعة الواحدة صباحًا.

وأضاف "عبدالخالق"، أن إيرادات السينما يتم تقاسمها بين المنتج ودور العرض، وأن قرار عودة السينما سيكون وفق ضوابط وإجراءات احترازية، متابعا أن فكرة الـ25% غير مجدية، لأنها ستؤدي إلى إلغاء عدد من الحفلات.

وأوضح أن عددا من المنتجين سيقررون تأجيل عرض الأفلام؛ حتى تعود الأمور إلى عادتها خوفا من الخسارة، لافتا إلى أنهم مرتبطون بتوكيلات أجنبية، حيث إن معظم الأفلام الكبيرة أجلت عرضها إلى شهر 11، وهناك بعض الأفلام قررت أن يتم العرض الخاص بها في منتصف يوليو أو نهايته.

وتابع أنه لم يتم تخفيض الرواتب للعاملين بعدد كبير من دور السينما فى ظل أزمة كورونا، مشيرا إلى أنه لن تتم زيادة سعر التذكرة مع بداية فتح النشاط، كما أنه لن نعود للعمل فى السينما، موضحا أن هناك أعباء كثيرة على صناعة السينما ونواصل اجتماعاتنا لبحث جميع السيناريوهات، مشيرًا إلى أن سينما السيارات لا تزال معلقة حتى الآن.
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