صناعة السينما: لا زيادة في أسعار التذاكر بعد إعادة فتح النشاط ..فيديو

وقال هشام عبد الخالق، في مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، إن السينما لا تتعلق فقط بدار العرض بل بـ"المول" المعروض به الفيلم.





وأشار إلى أن دار العرض نفسها تبدأ بالحفلات الصباحية وحتى حفلة الساعة السادسة، معقبا أن النسبة الأعلى من الحضور تكون في حفلة 9 وحفلة الساعة الواحدة صباحًا.





وأضاف " عبدالخالق" ، أن إيرادات السينما يتم تقاسمها بين المنتج ودور العرض، وأن قرار عودة السينما سيكون وفق ضوابط وإجراءات احترازية، متابعا أن فكرة الـ25% غير مجدية، لأنها ستؤدي إلى إلغاء عدد من الحفلات.





وأوضح أن عددا من المنتجين سيقررون تأجيل عرض الأفلام؛ حتى تعود الأمور إلى عادتها خوفا من الخسارة، لافتا إلى أنهم مرتبطون بتوكيلات أجنبية، حيث إن معظم الأفلام الكبيرة أجلت عرضها إلى شهر 11، وهناك بعض الأفلام قررت أن يتم العرض الخاص بها في منتصف يوليو أو نهايته .



