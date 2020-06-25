AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بطريقة ساخرة.. فتحي عبد الوهاب يعلق على الذهاب للمقاهي يوم السبت

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:40 ص
فتحي عبد الوهاب
فتحي عبد الوهاب
Advertisements
مصطفى كرم

مازح الفنان فتحي عبد الوهاب متابعيه بعد قرار فتح القهاوي والكافيهات بطاقة 25٪ من سعة استيعاب القهوة.

ونشر فتحي عبد الوهاب صورة ساخرة له أثناء قيام الفنان ياسر جلال بحمله على يجيه في احد اللقاءات التلفزيونية وعلق عليها قائلا "اول ما تقابل القهوجي يوم السبت".

كان فتحي عبد الوهاب، بدأ مؤخرا تصوير مشاهده في مسلسل "القاهرة كابول" الذي يعتبر التعاون الثانى له مع المخرج حسام على، حيث قدما معًا مسلسل "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، ويجسد عبد الوهاب خلال العمل الذي يشارك في بطولته كل من الفنانين خالد الصاوي وطارق لطفي، دورا إعلاميا، حيث تدور أحداثه حول 3 شخصيات رئيسية ضابط وإعلامي وإرهابي.

إقرأ أيضا :

مع فتحي عبد الوهاب.. أحمد مالك يستعيد ذكريات لا تطفئ الشمس.. شاهد


واقر رئيس الوزراء  أول امس الثلاثاء قرارا بعودة الحياة بطبيعتها تدريجيا من السبت القادم وفتح القهاوي و الكافيهات دور العباده واستمرار عمل المحال للساعه التاسعة وغلق القهاوي والمطاعم الساعه ال 10 مساءا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد خروجها من السباق الرمضانى.. حنان مطاوع توجه رسالة لنجوم رمضان

بعد ظهوره في مسلسل البرنس.. رامي سيد: الشغل مع بيتر ميمي "حلم".. ومحمد رمضان مش مغرور.. وأحمد زاهر رقم واحد

مع فتحي عبد الوهاب.. أحمد مالك يستعيد ذكريات لا تطفئ الشمس.. شاهد

اعرف تقديرك عند القهوجي.. رقص وهيصة في كوميكس رفع الحظر وفتح المقاهي.. شاهد

خفة دم المصريين.. شاب يساوم صاحب القهوة لجعله من الـ 25%

بالزغاريد و كسر القلل.. سيدات مصر يستقبلن قرار فتح القهاوي بتعليقات كوميدية

ترشيحاتنا

عندي انفصام في الشخصية.. شمس تثير الجدل باعترافات مثيرة | تفاصيل

المسماري: أكبر ضربة وجهت للجيش التركي عندما ظهرت صور لأفراده عرايا

مصر واليونان في مركب واحد أمام عدو مشترك.. اتفاقية مرتقبة تصعق أردوغان

المالية: لا زيادة في أسعار البنزين بالسوق المحلي.. فيديو

الصحة: تسجيل 1420 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 85 وفاة

الفرعون عاد للتسجيل.. محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك كريستال بالاس..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافية القدمين.. أحلام تخطف الأنظار على البحر بفستان أسود

جحود القلب.. امرأة تسعل في وجه رضيع متعمدة لتصيبه بحمى خطيرة| فيديو

شاطئ القرم .. قطعة من الجنة على أرض سلطنة عُمان