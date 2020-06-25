بطريقة ساخرة.. فتحي عبد الوهاب يعلق على الذهاب للمقاهي يوم السبت

مازح الفنان فتحي عبد الوهاب متابعيه بعد قرار فتح القهاوي والكافيهات بطاقة 25٪ من سعة استيعاب القهوة.

ونشر فتحي عبد الوهاب صورة ساخرة له أثناء قيام الفنان ياسر جلال بحمله على يجيه في احد اللقاءات التلفزيونية وعلق عليها قائلا "اول ما تقابل القهوجي يوم السبت".



كان فتحي عبد الوهاب، بدأ مؤخرا تصوير مشاهده في مسلسل "القاهرة كابول" الذي يعتبر التعاون الثانى له مع المخرج حسام على، حيث قدما معًا مسلسل "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، ويجسد عبد الوهاب خلال العمل الذي يشارك في بطولته كل من الفنانين خالد الصاوي وطارق لطفي، دورا إعلاميا، حيث تدور أحداثه حول 3 شخصيات رئيسية ضابط وإعلامي وإرهابي.

إقرأ أيضا :

مع فتحي عبد الوهاب.. أحمد مالك يستعيد ذكريات لا تطفئ الشمس.. شاهد





واقر رئيس الوزراء أول امس الثلاثاء قرارا بعودة الحياة بطبيعتها تدريجيا من السبت القادم وفتح القهاوي و الكافيهات دور العباده واستمرار عمل المحال للساعه التاسعة وغلق القهاوي والمطاعم الساعه ال 10 مساءا.