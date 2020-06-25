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رياضة

اكتسبت خبرات 20 سنة في 6 أشهر.. محمد فضل: هاني أبو ريدة صاحب قرار اختياري للعمل كمدير للبطولة الأفريقية

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:57 ص
محمد فضل عضو اللجنة
محمد فضل عضو اللجنة الخماسية
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ياسمين تيسير
أعرب محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن سعادته بالعمل كمدير للبطولة الأفريقية التي نظمتها مصر خلال الصيف الماضي. 


وقال فضل، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار": "المهندس هاني أبو ريدة صاحب قرار اختياري للعمل كمدير للبطولة، وتحدث معي في وجود الكابتن أحمد شوبير والمهندس أحمد مجاهد، عقب تواجدي في نادي الصيد للعب إحدي مباريات الكرة الخماسية".
 



وأكد فضل أن النجاح خلال البطولة يُنسب للدولة المصرية التي وفرت جميع معطيات النجاح عن طريق تكاتف جميع المؤسسات، مختتمًا كلامه بأن العمل في البطولة لمدة 6 أشهر أضاف له خبرات تحتاج للعمل لـ20 عامًا متصلة.


كما أعرب محمد فضل عن اندهاشه من البيان الذي أصدره النادي الأهلي، للهجوم على اتحاد الكرة عقب عقوبات السوبر المحلي.


وقال فضل: "عقب ساعات من إصدار النادي الأهلي للبيان الذي تضمن هجوم لشخصي ولاتحاد الكرة، تلقى عمرو الجنايني، رئيس اللجنة، اتصالًا من الكابتن محمود الخطيب لدعوته لحضور إحدى مباريات المارد الأحمر الأفريقية".


وأكد محمد فضل أن تواجده في اللجنة الخماسية لا يعني أنه ممثل للنادي الأهلي، بالعكس فالشخص في موقع المسئولية يجب أن يهتم بحقوق جميع الأندية.
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