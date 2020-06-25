كبير أئمة بوزارة الأوقاف يرسل برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة 30 يونيو

هنأ الشيخ طه سيد محمود فايز كبير أئمة بوزارة الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وعن أهالي سقارة البدرشين محافظة الجيزة بأصدق التهانى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة التى عبرت عن تلاحم شعب مصر العظيم والجيش والشرطة، داعيًا الله العلى القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يكلل الله خطاكم بكل النجاح والتوفيق لتحقيق التنمية والاستقرار لمصرنا الغالية ".









كما حرص علي تهنئة كل من وزير الدفاع و وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني بمناسبة ذكرى 30 يونيو.









وأكد أن ثورة 30 يونيو جاءت إستجابة طبيعية لإرادة الشعب المصرى العظيم، الذى رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب ، مشيرا إلى أن التحلى بروح ثورة 30 يونيو و وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من أهم المبادئ التى يجب التمسك بها فى حربنا لإقتلاع جذور الإرهاب والتطرف، داعيا الله أن يحفظ مصر وقائدها وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء.



