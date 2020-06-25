بـ 3 وصفات سريعة.. حيل لتقوية حاجبيك وإطالتها في لمح البصر

هل تريدين الحصول على حواجب سميكة إليك وصفة سريعة تساعدك على تقوية حاجبيك وإطالتهما بحيل يقدمها موقع "برايت سايد".
1. خليط الزيوت
امزجي كميات متساوية من جوز الهند وزيت الخروع ، ثم أضف 1 ملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو. قلبى كل شيء معًا. ضعي الخليط على حاجبيكِ باستخدام فرشاة الماسكارا أو أصابعك.
2. جل لطيف بالفيتامينات
سيساعد هذا المزيج على استعادة وتقوية حاجبيك ، مما يجعل الشعر ناعمًا ولامعًا. امزجى 1 ملعقة صغيرة من جل الصبار و 2 ملعقة صغيرة من زيت الخروع و فيتامين E. ضعى الخليط باستخدام فرشاة أو أصابعك قبل الذهاب إلى الفراش. أشطفى في الصباح.
3. عصير البصل
عصير البصل يغذي ويقوي بصيلات الشعر ويسرع نمو شعر الحاجب ويضيف اللمعان. خذى بصلة صغيرة واقطعها جيدًا واستخرج العصير. ضع العصير على حاجبيك ودلكه لمدة 5 دقائق. اشطفيه بغسولك المعتاد والماء البارد. أو يمكنك ببساطة مسح حاجبيك بشريحة بصل