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صحة الغربية: ضبط 5 معامل أوهمت المواطنين بإجراء تحاليل كورونا ..فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:48 ص
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالغربية
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محمود محسن
أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية أن المحافظة بها 19 مستشفى تستقبل حالات  فيروس كورونا ومنها 8 مستشفيات مخصصة لمصابي كورونا فقط، وجميعها بها معامل للحالات والفحوصات المتعلقة بالوباء.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالغربية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، أنه يوجد معملان بالمحافظة للقيام بالتحليل الخاص بفيروس كورونا.

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وتابع وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن بعض المعامل غير المدرجة بالوزارة تروج بإجراء تحليل فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تلك المعامل ليس بها أى أجهزة تحاليل خاصة بكورونا، مؤكدا أن تعليمات وزارة الصحة مشددة فى التعامل مع تلك الحالات.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى وجود لجان تتفقد بصفة مستمرة تلك المعامل في أوقات مختلفة، وتم ضبط 5 معامل تستخدم كواشف منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، ولا يوجد لديها التحليل الخاص بكورونا، وتوهم المواطنين بأنها تجري تحليل كورونا.

وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن العقاب يكون بتنفيذ قرارات الغلق لتلك المعامل، ولن يتم فتحها مرة أخرى إلا بالالتزام وعدم استغلال الحالة الطارئة للدولة في خداع المواطنين.
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