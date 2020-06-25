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منوعات

جحود القلب.. امرأة تسعل في وجه رضيع متعمدة لتصيبه بحمى خطيرة| فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:31 ص
سعال في وجه رضيع
سعال في وجه رضيع
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عزة عاطف
يظل جحود القلب البشري أسوأ من تفشي أعظم الفيروسات، ففي ظل انتشار فيروس كورونا أصيب طفل صغير بحمى شديدة بعدما سعلت امرأة مسنة عمدًا في وجهه داخل مقهى في أمريكا.
 
تقول والدة الطفل «ميريا مويا» إن ابنها البالغ من العمر سنة واحدة تعرض لارتفاع شديد في درجة الحرارة بعدما خلعت المرأة التي تبلغ من العمر 60 عامًا الكمامة واخترقت بسعالها وجه الطفل المسكين.

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وقعت الحادثة داخل مقهى يوجورتلاند في سان خوسيه بكاليفورنيا، وتظهر لقطات كاميرات المراقبة مشهد سعال المرأة على الطفل مرتين أو ثلاث مرات. 

تعتقد الأم بأن المرأة المسنة فعلت ذلك بدوافع عنصرية، وتصرخ: "لقد حدث الأمر بسرعة كبيرة وكنت في حالة صدمة، حيث اقتربت المرأة من عربة ابني ثم خلعت قناعها وسعلت ثلاث مرات بقوة على وجهه". 


لم تجرِ "مويا" فحص فيروس كورونا لابنها بعد، لكنه بدأ يتعافى الآن من الحمى التي أصيب بها، وأظهرت لقطات كاميرا المراقبة للحادث مويا أثناء محاولتها سحب غطاء عربة ابنها بسرعة لحمايته من نوبة السعال.



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