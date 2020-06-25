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أخبار العالم

مسئول: 40% من سكان محافظتين بإيران مصابون بكورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:46 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشف نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، أن 40٪ من سكان محافظتي قم وجيلان أصيبوا بـ فيروس كورونا، بينما يبلغ العدد في طهران نحو 15٪.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن رئيسي قوله أمس إن "عدد المرضى في المحافظات الأخرى يتراوح بين 4 و 5٪ "، مضيفًا أنه "إذا أردنا تحقيق المناعة الجماعية، فيجب أن يكون هناك أكثر من 65٪ من المصابين".

لا تزال الأرقام الرسمية الإيرانية حول ضحايا الوباء تتعرض للتشكيك من قبل بعض أعضاء البرلمان ومسؤولين وخبراء الذين أكدوا أن عدد القتلى الحقيقي المرتبط بالفيروس أعلى بكثير مما تنشره وزارة الصحة.

ووفقا لإعلان نائب وزير الصحة حول إصابة 15٪ من سكان طهران بالعدوى، فهذا يعني بمفرده أنه في العاصمة وحدها هناك أكثر من مليون حالة إصابة.

كما قال رئيسي في مؤتمر بالفيديو بوزارة الصحة إن مدى انتشار الوباء في المحافظات الأخرى يتراوح بين أربعة وخمسة بالمائة، داعيا الناس إلى احترام لوائح الصحة والنظافة وأعلن أن استخدام الكمامات في الأماكن العامة سيصبح إلزاميا في الأيام القادمة.
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