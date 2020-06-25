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فن

بسبب سارة الطباخ.. الموسيقيون تؤجل التحقيق مع محمد الشرنوبي.. تفاصيل

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:09 ص
محمد الشرنوبى وسارة
محمد الشرنوبى وسارة الطباخ
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أحمد إبراهيم
كشف مصدر بنقابة المهن الموسيقية عن تطورات التحقيق مع المطرب محمد الشرنوبى فى أزمة خلافه مع المنتجة سارة الطباخ التى قدمت شكوى لها بشان تعاقده على أعمال جديدة مخالفا قرارات غرفة صناعة السينما. 
وقال المصدر لـ "صدى البلد" : أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب هانى شاكر قررت تأجيل التحقيق مع محمد الشرنوبى الى يوم الاربعاء المقبل وذلك بعد حضور كل من محاميه والمحامى الخاص بالمنتجة سارة الطباخ. 

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وكانت سارة الطباخ اصدرت بيانا تكشف فيه عن تطورات الازمة التى تجمعها بالمطرب محمد الشرنوبى بداعى مخالفته قرارات غرفة صناعة السينما. 

وجاء فى البيان الذى اصدرته سارة الطباخ أن محمد الشرنوبى وقع مع إحدى ‏شركات الإنتاج الفنى لتوزيع أغنيته الجديدة "قلبى ارتاح" ‏دون علمها رغم أنها الوكيل الحصرى له، والاتفاق الأخير ‏الذى تم برعاية اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما ‏بتاريخ 16 فبراير 2020 ألزمه بتنفيذ العقد وتسليم سارة ‏الطباخ توكيلا رسميا موثقا بالشهر العقارى، وهو ما حدث.‏
 
وأضاف البيان أن الشرنوبى وقع منفردا لتسويق الأغنية مع ‏شركة أخرى، وعندما تم التواصل مع المسئولين بالشركة ‏التى وقع لها أكدوا أن الشرنوبى أبلغهم بأنه فسخ العقد ‏وهذا لم يحدث حسبما ذكر البيان.
 
واختتم البيان: "كان من الضرورى تنبيه الشركات إلى ما ‏يردده الشرنوبى حرصا على حقوق الشركة والعلاقة المتميزة ‏مع مختلف الشركات‎ "‎‏.‏ 
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