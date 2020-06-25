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أخبار العالم

FBI يكشف: 2000 تحقيق مفتوح في عمليات تجسس صينية ضد أمريكا

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:49 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر راي، اليوم الخميس، عن أن المكتب يحقق في الوقت الراهن في 2000 علمية تجسس صينية ضد الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة "رويترز" الإخبارية عن وثيقة تؤكد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترى أن شركات صينية كبرى من بينها شركة "هواوي" و"هيكفيجن" لصناعة كاميرات المراقبة يملكها الجيش الصيني، أو يسيطر عليها.

وتشمل القائمة التي تضم 20 شركة تزعم واشنطن أنها مدعومة من الجيش الصيني، شركة الصين للهواتف المحمولة وشركة الصين للاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذلك شركة صناعة الطيران الصينية. مما يمهد الطريق أمام فرض عقوبات مالية أمريكية جديدة.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله: "الوثيقة صحيحة، وسيتم إرسالها إلى الكونجرس". 
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