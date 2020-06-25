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رياضة

فان دايك يحتفل بفوز ليفربول برباعية نظيفة على كريستال بالاس

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:39 ص
فان دايك
فان دايك
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مصطفى كرم

احتفل فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي بفوز فريقه على كريستال بالاس في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ونشر فيرجيل فان دايك مجموعة من الصور له من الملعب معلقا "أداء كامل الليله 4 اهداف وورقة نظيفة". 


قاد محمد صلاح، فريقه ليفربول، لاكتساح ضيفه نادي كريستال بالاس برباعية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي، والنتيجة تشير لتقدم ليفربول بهدف نظيف.


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وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ليفربول للنقطة 86 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويقترب من حسم لقبه لصالحه، حيث يحتاج لنقطة وحيدة فقط من المباريات القادمة للتتويج بلقب البريميرليج بصفة رسمية، بينما توقف رصيد نادي كريستال بالاس عند النقطة 42 في المركز التاسع.

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