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سيارات

الأكثر التزاما بقواعد المرور.. فوائد قيادة المرأة السعودية

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:51 ص
صدى البلد
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اماني نوار
انطلقت منذ عامين النساء في السعودية إلى قيادة السيارات في السعودية في منتصف ليل السبت 23 يونيو 2018 إيذانا برفع آخر حظر مفروض في العالم على قيادة المرأة.

وبعد مرور عامين ظهرت العديد من العوائد الاقتصادية والمعنوية الجدية لهذا القرار وعلى الرغم من التخوف الشديد من أضرار أخرى مثل التلويح بأزمة لنحو 1.3 مليون رجل يعملون كسائقين في المملكة العربية السعودية .

بالطبع هناك فوائد عديدة ظهرت بعد تعلم السيدات القيادة وجاءت على النحو التالي :

استثمار نسائي جديد ومتنوع بعد رفع حظر قيادة السيارات على السيدات مكن المرأة السعودية من الدخول في العديد من المجالات. 

النساء في المملكة هن الأكثر التزاما بقواعد السير والأقل من حيث الحوادث .
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نسبة النساء السعوديات ضمن العدد الإجمالي لرخص القيادة التي تم إصدارها وصلت إلى 84.5 % منذ لحظة تنفيذ القرار وحتى العام الجاري 2020 .

كما تم توفير نفقات كبيرة كانت مخصصة لاستقدام عمالة أجنبية للعمل كسائقين، قدرت بحوالي 14 مليار ريال سعودي.
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