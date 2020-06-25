علي جمعة عن تناسخ الأرواح: عبط وأوهام لإنكار يوم القيامة





وأجاب « جمعة » قائلًا: «دا عبط وأوهام وأفكار قالوا بها من أجل إنكار يوم القيامة ، وهو يوم حق نبهنا الله - عز وجل- عنه وجعله ركنًا من أركان الإيمان».









وأضاف المفتي السابق أن التفاسخ يعني: خروجها من إنسان ونزولها في حيوان " قطة، كلب، خنزير، أيًا كان"، و التراسخ : خروجها من إنسان ونزولها في جماد.













وواصل أن هذه النظرية ضد الإسلام ، يقول - تعالى-: « وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا»، ( سورة الإسراء: الآيان 13، 14).





لذلك تناسخ الأرواح ضد الإيمان بيوم القيامة، ءامنت بتناسخ الأرواح يبقا انت كدا بتكفر بيوم القيامة». وأكمل «اقرأ كتابي ولاه كتاب نابليون، ومن سيحاسب؟!، مؤكدًا:













سميت الدنيا بهذا الاسم؛ لأنها قريبة من شهواهتنا ورغباتنا ولأنها دنيئة، أما الحياة افتخر الله - سبحانه وتعالى - علينا بها، حيث قال: «.. وأفاد المفتي السابق أن الدنيا فيها الثواب والاختيار والتكليف، وأننا نحب من الدنيا الحياة، ونكره منها دنائتها وكدرها ونكدها، وأنها لا تساوى عند الله جناح بعوضة، فهي شيء ليس مرغوبًا فيه، مبينًاوَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ»، ( سورة الأنبياء: الآية 30).

وتابع أن الله - سبحانه- تجلي على جميع الكائنات بالحياة؛ فأصبح لها احترام، ويقال في الفقه بأنه يجوز لك التيمم لو كان ماء يحتاج إليه حيوان، فالحياة ممدوحة والدنيا مذمومة، و الدنيا لها وجهان وجه يمثل الحياة الجميلة ووجه دنيء.

ولفت إلى أن الله - تعالى- حرم علينا الانحنار؛ لأنه يريدنا أن نحب الحياة ، فلو كان الحياة دنيئة لأمرنا بالإنتحار، مختتمًا: الفرق بيننا وبين الجيل الأول من الصحابة أنهم كان ينوون أن تكون جميع أفعالهم لله، حتي عند لبسهم ثوب جديد، فيريدون منه إظهار نعمة الله عليهم، وأن يعرفه الفقير ويأتي إليه؛ فيساعده، ومن ثم يرضا الله عنهما جميعًا، فينال على هذا الثواب وليس العقاب.

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