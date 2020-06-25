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أخبار العالم

الشرطة الأمريكية: مقتل جورج فلويد جريمة قتل

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:54 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال رئيس شرطة مدينة منيابوليس الأمريكية، ميداريا أرادوندو، أمس الأربعاء، إن مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد كان جريمة قتل.

وأضاف في تصريحات نشرتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، إن الضابط الذي جثا على رقبة فلويد لأكثر من 9 دقائق، كان يعرف جيدًا ما يفعله لأنه تلقى تدريبات على تجنب الاختناق. 

وأضاف: "وفاة فلويد مأساوية لم تكن بسبب نقص التدريب.. كان هناك تدريب، ولكن الضابط المتهم بالقتل ديريك تشوفين كان يدرك ما يفعله".

وتابع: "كان الضباط يعرفون ما كان يحدث.. لقد فعل أحدهم ذلك عمدا، والآخرون احجموا عن منعه.. كان هذا قتلا.. لم يكن نقص تدريب".

وقتل جورج فلويد في 25 مايو الماضي بعد أن ضغط تشوفين بركبته على عنقه وهو مكبل، حتى بعد توقفه عن الحركة، وتوسله إليه لكي يتمكن من التنفس.

ويتهم تشوفين بالقتل من الدرجة الثانية والقتل الخطأ، وهو محتجز في سجن على ذمة كفالة قيمتها مليون دولار.
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