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محمد خضير: انتهيت من تسجيل «أنا مرايتي».. وأهديها لذوي الهمم

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:47 ص
محمد خضير
محمد خضير
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عادل نصار
قال الفنان الشاب محمد خضير، إنه انتهى من تسجيل أغنية "أنا مرايتي"، مضيفا أنها من كلمات محمد غنيم، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وأهدى الأغنية لمتحدي الإعاقة.

عبر خضير، في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، عن سعادته بهذا الأغنية، لافتا إلى أنه سيتم طرح الأغنية خلال الأسبوع المقبل، متمنيًا أن تنال الأغنية على إعجاب الجمهور.

وعن تفاصيل العمل، كشف الفنان، عن أنه تمت الاستعانة في الأغنية بالكابتن شريف أحد أبطال كمال الأجسام من ذوي الهمم، معبرا عن عميق تقديره وحبه لمتحدي الإعاقة لما يعانون منه. 

وتطرق لذوي الهمم، قائلا "يستطيعون أن يقهروا الصعاب وينطلقوا نحو المستقبل، وأن لدى كل إنسان قدرات خاصة ومميزات تمكنه من التفوق مهما كانت الصعوبات والتحديات". 

وتمني محمد خضير، أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وخاصة أنها تأتي بتعبر عن الكثيرين. 
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