محمد فضل: لم أواجه صعوبات في التفاوض مع أي لاعب للانضمام للأهلي

أكد محمد فضل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه وقع على بياض في انتقاله للنادي الأهلي خلال المرة الثانية، مشيرًا إلي أن حسام البدري المدير الفني السابق للفريق، كان أول من فاوضه للعودة الي القلعة الحمراء مرة أخرى . علىأخرى





وقال محمد فضل، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" المذاع علي قناة "النهار"، "كنت أتمنى أن أشارك بصفة أساسية مع الفريق في المرة الثانية لكن الإصابات أثرت على مسيرتي، وتسببت في رحيلي للمرة الثانية".





وتابع محمد فضل "تعرضت للعديد من الإصابات بسبب عدم تنشئتي بدنيًا بشكل صحيح، وبسبب إصراري على سرعة العودة للعب عقب تعرضه لأي إصابة".









وأكد محمد فضل أنه لم يواجه أي صعوبة في التفاوض مع اللاعبين الذين انضموا للنادي الأهلي ، خلال الفترة الماضية التي تولي خلال مسؤولية التعاقدات داخل القلعة الحمراء.





وقال محمد فضل إنه لم يواجه أي صعوبات في التفاوض مع اللاعبين الذين انضموا للفريق سواء محمد محمود أو محمود وحيد او حمدي فتحي محمد فضل





وتابع محمد فضل "اسم النادي الأهلي هو صاحب الفضل في هذه الانتقالات، الجميع يتمني اللعب للمارد الأحمر".



