بضفائر الشعر.. مريم اوزرلي تثير الجدل بإطلالة ساحرة على انستجرام

تألقت الممثلة التركية مريم أوزرلي في صورة جديدة قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة ساحرة وجذابة في اخر جلسة تصوير خضعت لها، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.
وأطلت الممثلة التركية مريم اوزرلي بفستان كت مشجر بالورود وبقصة مختلفة من منطقة الصدر، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
ورفعت مريم اوزرلي شعرها إلى الوراء بشكل انسيابي وناعم وعمل ضفائر صغيرة من الأمام، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأكملت مريم اوزرلي في وضع الماكياج الناعم، ووضعت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي شادو باللون البيج لتبرز جمال عينيها.
ولم تتكلف مريم اوزرلي في إختيار الإكسسوارات؛ واكتفت بارتداء قرطين ناعمين بقرطين باللون الفضي، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..