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سيارات

بعد تخفيض جمارك السيارات.. أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر.. صور

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:03 ص
فيات تيبو
فيات تيبو
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اشرف عطية
بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من إلغاء الجمارك على السيارات الواردة من تركيا بنسبة 10%، في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا لتصل إلى 0% في 2020، تغيرت أسعار السيارات في مصر بينما تأتي السيارات ذات المنشأ الأوروبي بالتعريفة الجمركية الطبيعية.



وفي هذا السياق نطرح عليكم قائمة بأسعار أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر:

أرخص سيارات فى مصر
أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر

1- لادا جرانتا لفتباك Granta Liftback بسعر يبدأ من 175,000 حتى 205,000 جنية لأعلى فئة.


 مواصفات لادا جرانتا 2020
تأتي لادا جرانتا 2020 بمحرك 1600 سي سي متصل بفتيس مانيوال أو أوتوماتيك على حسب الفئة والكماليات.


2- فيات تيبو fiat tipo بسعر يبدأ من 189,900 جنيه حتى 284,900 جنيه لأعلى فئة.


فيات تيبو ٢٠٢٠ مواصفات
تأتي فيات تيبو fiat tipo  بمحرك 1400 سي سي أو 1600 سي سي متصل بفتيس مانيوال أو أوتوماتيك على حسب الفئة والكماليات.


3- سيتروين سي اليزيه citroen c elysee بسعر يبدأ من  219,900 جنيه حتى 249,900 جنيه لأعلى فئة.


مواصفات سيتروين سي اليزيه 2020
تأتي سيتروين سي اليزيه citroen c elysee بمحرك 1600 سي سي متصل بفتيس أوتوماتيك ومتاحة بفئتين.


4- لادا لارجوس 2020 lada largus بسعر يبدأ من 225,000 جنيه حتى 235,000 جنيه لأعلى فئة.


مواصفات لادا لارجوس
تأتي لادا لارجوس 2020 lada largus بمحرك 1600 سي سي متصل بفتيس مانيوال ومتاحة بفئتين.



5- بيجو peugeot 301 بسعر يبدأ من 231,990 جنيه حتى 259,990 جنيه لأعلى فئة.


مواصفات بيجو 301 موديل 2020
تأتي بيجو peugeot 301 بمحرك 1600 سي سي متصل بفتيس أوتوماتيك ومتاحة بفئتين.
بعد تخفيض جمارك السيارات.. أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر.. صور
بعد تخفيض جمارك السيارات.. أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر.. صور
بعد تخفيض جمارك السيارات.. أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر.. صور
بعد تخفيض جمارك السيارات.. أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر.. صور
بعد تخفيض جمارك السيارات.. أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر.. صور
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