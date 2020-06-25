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أخبار البلد

أديني جيت ياللي وحشتني.. خالد سليم يمازح متابعيه بشأن فتح القهاوي

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:41 ص
خالد سليم
خالد سليم
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مصطفى كرم

مازح الفنان خالد سليم  متابعيه بعد قرار فتح القهاوي والكافيهات بطاقة 25٪ من سعة استيعاب القهوة.


ونشر خالد سليم جزء من أغنية الشهيرة "اديني جيت ياللي وحشتني" وعلق عليها قائلا: "وانت داخل القهوة يوم السبت".

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم، الفنية أغنية "اللي فات مات" والتي اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".


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وأقر رئيس الوزراء أول أمس الثلاثاء عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا من السبت القادم وفتح القهاوي والكافيهات دور العبادة واستمرار عمل المحال للساعة التاسعة وغلق القهاوي والمطاعم الساعة الـ 10 مساء.

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