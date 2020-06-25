عميد صيدلة القاهرة: نشر 35 بحثا في دوريات علمية بشأن كورونا ..فيديو

قالت أمنية خليل، عميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، ورئيس الفريق البحثي بالجامعة، إن الجامعة نشرت 35 بحثًا في دوريات علمية من أصل 136 بحثا على مستوى مصر، موضحة أن تلك الأبحاث كانت بشأن كورونا





وأضافت أمنية خليل، في مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك أبحاثا علمية وتجارب سريرية، وفيما يخص الأبحاث العلمية تعد مصر الأولى من حيث الأبحاث على مستوى دول شمال أفريقيا والثانية عربيا بعد السعودية، والثانية أفريقيا بعد جنوب أفريقيا.

وتابعت عميد كلية الصيدلة ب أنه فيما يخص الدراسات السريرية تعد مصر متفوقة فيه، بحيث قامت مصر بـ 81 دراسة في حين أن السعودية وجنوب أفريقيا لديهما 10 دراسات فقط، أما إسرائيل 39، وتركيا 67، وقطر 7 دراسات فقط. عميد كلية الصيدلة ب جامعة القاهرة



وأوضحت أن هناك أنواعا مختلفة للدراسات السريرية، مشيرة إلى أن مصر لا تسمح بأي تجارب سريرية بشكل متسرع، مؤكدة أن علماء مصر تسارعوا لتجربة أدوية آمنة للاستخدام على المرضى.





وأشارت إلى أن الجامعة أجرت 18 دراسة سريرية بشأن كورونا من إجمالي 81 دراسة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى تم الإنتهاء من عدد قليل منها سيتم نشرها قريبا، مؤكدة على حدوث تعاون بين الجامعات ومراكز البحوث بمصر، مشددة على حدوث افتتاح كامل بين العلماء في مصر والعالم في التجارب السرير.

