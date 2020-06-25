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أخبار البلد

لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:15 ص
صدى البلد
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حمادة خطاب

لو مسافر بالقطار، نستعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس الموافق ٢٥_٦_٢٠٢٠.


توفر هيئة السكة قطارات لنقل الركاب إلى المحافظات بالوجه القبلى والبحرى من وإلى القاهرة.


وأعلنت وزارة النقل، قيام هيئة السكة الحديد بتعديل جداول القطارات على الوجهين القبلي والبحري.


كان ذلك بناءً على توجيهات وزير النقل، المهندس كامل الوزير، بتعديل مواعيد جداول تشغيل قطارات السكك الحديدية بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر لتبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتى الرابعة صباحًا وذلك بدءًا من  14 يونيو الماضى.


وأضافت الهيئة في بيان، أنه سيتم تشغيل ٦ قطارات إضافية "قطاري ٤٩٢/٤٨٧ طنطا شربين والعكس وقطاري ٣٢١/٣٢٠ شبين القناطر القاهرة والعكس وقطاري ٦٩/٣٨ المنصورة/دمياط والعكس وتعديل مواعيد ٣٦ قطارا وامتداد ٤ قطارات علي الوجهين القبلي والبحري على ان يبدأ تشغيل القطارات من الساعة الرابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً على كل خطوط الهيئة لتتناسب مع مواعيد الحظر وبما يخدم مصالح جمهور الركاب ليصل إجمالي القطارات الشغالة يوميا بخطوط الهيئة إلى ٦٩٨ قطارا".

وفي الصور المرفقة نوضح مواعيد القطارات 

لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
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