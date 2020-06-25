الولايات المتحدة تقدم مساعدات إضافية للسلفادور وجواتيمالا وهندوراس

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، إنه أبلغ الكونجرس عن نية الإدارة تقديم 252 مليون دولار كمساعدات أمريكية إضافية للسلفادور وجواتيمالا وهندوراس، موضحًا أن هذه المساعدات تستهدف تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة وتعزيز هدف الرئيس دونالد ترامب المتمثل في خفض الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.



وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن هذه الأموال الإضافية ستساعد كذلك في جعل تلك الدول أكثر أمانًا وازدهارًا من خلال تمكين الفرص الاقتصادية التي يقودها القطاع الخاص وتقديم المساعدة الحيوية والتي تنقذ حياة الكثيرين، مشيرًا إلى أن الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص لمعالجة الآثار الاقتصادية من الوباء هي السبيل نحو تحقيق النجاح على المدى الطويل في معالجة قضايا الأمن والازدهار التي تدفع الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.



وأكد بومبيو، أن هذه الإدارة لا تزال تركز على الصحة والازدهار والديمقراطية والأمن في منطقة نصف الكرة الغربي، ومن أجل تحقيق تلك الغاية، وسعت الولايات المتحدة مبادرة النمو في الأمريكتين "أمريكا كريسي"، ووافقت على تقديم 258 مليون دولار من المساعدات الخارجية المستهدفة في وقت سابق من هذا العام ، وأعطت الأولوية للأموال الهامة لمعالجة جائحة الطوارئ "كوفيد ـ 19".