10 ملايين دولار.. واشنطن تضاعف مكافأة الإدلاء بمعلومات عن قائد داعش الجديد

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء ، من خلال برنامجها " مكافآت من أجل العدالة"، عن زيادة المكافأة المعروضة مقابل الحصول على معلومات تقود إلى تحديد هوية أو مكان قائد تنظيم داعش الجديد أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورجان أورتاجوس، اليوم إن هذه المكافأة زادت إلى 10 ملايين دولار، بما يمثل ضعف قيمة المكافأة السابقة التي أعلن عنها في أغسطس 2019 وكانت قيمتها 5 ملايين دولار.



وأشارت المتحدثة إلى أن المولى (المعروف باسم "الحاج عبد الله" و"أبو عمر التركماني")، تولى منصب قائد تنظيم داعش خلفا لأبو بكر البغدادي بعد أن لقي الأخير حتفه أثناء عملية عسكرية أمريكية في أكتوبر 2019، منوهة بأنه ساعد في عمليات اختطاف أفراد الأقليات الدينية اليزيدية في شمال غرب العراق وذبحهم والمتاجرة بهم، كما أنه يشرف على عمليات داعش الدولية.



وقالت المتحدثة، إن المولى ولد بالموصل في العراق عام 1976 وكان من القيادات الدينية في التنظيم السابق لداعش، وهو تنظيم القاعدة بالعراق، إلى أن وصل منصب نائب الأمير بالتنظيم.