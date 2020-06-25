AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة تحضير شوربة الخرشوف

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:58 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت

قدمت الشيف أميرة شنب طريقة عمل شوربة الخرشوف من خلال برنامجها أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شوربة الخرشوف:


 مسلوق شرائح

زيت زيتون 

ملح 

 فلفل 

 مرقة 

عصير ليمون 

كمون 

 لسان عصفور 

 ثوم مفروم 

 دقيق 

كريمة 

بقدونس 

طريقة تحضير شوربة الخرشوف :

* يشوح اللسان عصفور في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي

*ثم يضاف عليه الخرشوف ويقلبو جيدا

* ثم يضاف عصير الليمون والكمون والملح والفلفل ثم يضاف المرقة ثم يضاف قليل من البقدونس

* وتقلب جيدا حتى يقل القوام قليلا ثم يضاف قليل من الماء المغلي

* تترك حتى تمام النضج وتقدم

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتغدى إيه النهاردة.. دجاج بصوص المارينا وأرز بالريحان.. شوربة ذرة والحلو لاتية القرنفل بالسكر البنى

عزومتك عندنا.. بط ومحشي مشكل وملوخية وشوربة لسان عصفور وسمبوسك والحلو كنافة

عزومتك عندنا .. صينية دجاج مشوي مع مكرونة بالبشاميل وكشك بالدجاج والحلو قطايف التيراميسو

طريقة عمل شوربة الفلفل المشوي بمذاق الشيفات .. فيديو

لمائدة الإفطار.. لحمة بالكاري مع أرز بسمتي وشوربة طماطم ..الحلو تشيز كيك التمر

عزومتك عندنا .. دجاج محشي أرز بالخلطة مع أرز بالزبيب والحلو كنافة بالكاسترد

ترشيحاتنا

دعاء التوفيق في الامتحان للأبناء.. 10 أدعية تسهل عليهم كل صعب

الزمالك يقترب من ضم رجب بكار ظهير بيراميدز

بسبب سارة الطباخ.. الموسيقيون تؤجل التحقيق مع محمد الشرنوبي.. تفاصيل

كل جسمي منفخ.. إعلامية سعودية تكشف معاناتها مع المرض

دعاء للمريض وأدعية الشفاء العاجل .. من القرآن والسنة

النيابة العامة تأمر بحبس زوج وعامل لديه لاتهامهما بقتل زوجته فى طلخا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوم عيد ميلاده.. العثور على جثة زوجة مسئول بريطاني شهير في غابة

حافية القدمين.. أحلام تخطف الأنظار على البحر بفستان أسود

جحود القلب.. امرأة تسعل في وجه رضيع متعمدة لتصيبه بحمى خطيرة| فيديو