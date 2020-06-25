قدمت الشيف أميرة شنب طريقة عمل شوربة الخرشوف من خلال برنامجها أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير شوربة الخرشوف:







مسلوق شرائح

زيت زيتون

ملح

فلفل

مرقة

عصير ليمون

كمون

لسان عصفور

ثوم مفروم

دقيق

كريمة

بقدونس

طريقة تحضير شوربة الخرشوف :



* يشوح اللسان عصفور في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي



*ثم يضاف عليه الخرشوف ويقلبو جيدا



* ثم يضاف عصير الليمون والكمون والملح والفلفل ثم يضاف المرقة ثم يضاف قليل من البقدونس



* وتقلب جيدا حتى يقل القوام قليلا ثم يضاف قليل من الماء المغلي



* تترك حتى تمام النضج وتقدم

