إعلامية كويتية: مصر قادرة على حماية أمنها المائي بحنكة دبلوماسية

أكدت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، أن مصر قادرة على حماية أمنها المائي ولن تسمح لـ إثيوبيا بملء السد دون التوصل لاتفاق أو المساس بأمنها المائي.





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وأوضحت الرشيد، فى رسالة بثتها عبر "صدى البلد"، أن الدبلوماسية المصرية أثبتت احترافيتها في إدارة الملف وحال استنفاد كل الطرق الدبلوماسية التى تسير فيها مصر، فإنها ستتخذ إجراء صريحا، إذا لم تعد أديس أبابا إلى طاولة التفاوض وهذا ما صرح به وزير الخارجية سامح شكري قبل يومين.

وأضافت الرشيد، أن مصر تمارس حقها في الحفاظ على مصالحها دون أي تعد على مصالح الآخرين ولن تسمح بإطالة أمد المفاوضات التى عكست تعنت الجانب الإثيوبي.

وقال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن مجلس الأمن لن يخوض فى التفاصيل الفنية المرتبطة بمفاوضات سد النهضة ولكن سيدعو الأطراف لتحمل المسئولية لتجنب المشاكل.

وأضاف وزير الخارجية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن وقت المفاوضات قد طال و كان لا يمكن أن تستمر فى مفاوضات لا نهائية.

وأوضح أن هناك إرادة سياسية واضحة للوصول للحل، وأن الولايات المتحدة كانت قريبة والولايات المتحدة أكدت على ضرورة الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة و ستظل قريبة من هذا الأمر و تشجع الأطراف على ذلك.

وأشار إلى أن الموقف السودانى شبيه للموقف السودانى، وهذا تفاهم بين مصر و السودان للتوصل لـ اتفاق.