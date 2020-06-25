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رياضة

بقاء ناصر ماهر وحسام حسن.. حمادة صدقي يكشف خطة سموحة بشأن الصفقات

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:18 ص
حمادة صدقي
حمادة صدقي
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ياسمين تيسير
كشف حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، عن خطة النادي لإعداد الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرا إلى أنه عقد جلسة مع فرج عامر، رئيس النادي؛ للاتفاق على احتياجات الفريق.

وأكد حمادة صدقي، في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت 2"، أنه طالب فرج عامر ببقاء ناصر ماهر، وصلاح محسن، المعارين من الأهلي، إضافة إلى احمد فتوح المعار من الزمالك، لافتا إلى أنهم ضموا العناصر الأساسية للفريق.

وأضاف حمادة صدقي، أن هناك رغبة لدى اللاعبين الثلاثة في البقاء داخل الفريق خاصة ناصر ماهر.

أما بالنسبة لـ حسام حسن مهاجم الفريق، فأكد أنه بالطبع تلقي العديد من العروض للرحيل عن الفريق، موضحا أنه يرغب في بقائه داخل الفريق موسم آخر خاصة أنه مهاجم من طراز فريد.

وأشار إلى أن فرج عامر أخبره بأنه يسعى إلى تلبية طلباته بالنسبة إلى الفريق في الفترة المقبلة.
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